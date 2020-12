/ / SÁENZ PEÑA - "ADRIANA NO DESPIERTA": RENUEVAN PEDIDO DE ORACIONES POR SU SALUD

En la noche de este jueves, familiares de Adriana Echeverría internada en la UME, confirmaron a Periodismo365 que la joven permanece "en estado crítico, grave y en coma. No despertó más desde el momento de la violenta caída de su moto, cuando un delincuente intentó robarle. Tenemos el apoyo permanente de autoridades provinciales pero a nivel local solamente una concejal se preocupó y nos contactó por teléfono para interiorizarse. Después nadie del poder político ni siquiera se acercó a ver qué necesitábamos o simplemente a acompañarnos un rato, a demostrar su solidaridad con la familia. En esta ciudad a los políticos de turno no les importa nada", lamentaron. "Por eso le pedimos el apoyo a toda la comunidad de Sáenz Peña y del Chaco, para que tenga presente a nuestra querida Adriana en sus oraciones", agregaron.

Las mismas fuentes explicaron a Periodismo365 que pese a todos los esfuerzos de los médicos y personal especializado "Adriana no despierta. Agradecemos profundamente los esfuerzos del personal médico y especialistas tanto del Hospital "4 de Junio" que le realizaron una cirugía de seis horas de duración (Craneotomía), como también de la Unidad Médica Educativa (UME) de la UNCAus donde luego fue derivada. Adriana no reacciona, no despierta. Los doctores esperaban que pasadas las 72 horas luego del ingreso a la clínica, ella se despierte. Pero lamentablemente el sábado va a ser ya una semana, ella no reacciona y esta tarde hizo un cuadro de fiebre. Sigue intubada y con ARM (Asistencia Respiratoria Mecánica)", detallaron.

En ese contexto, sus familiares solicitan a hermanos en la Fe y personas de buena voluntad de toda la comunidad saenzpeñense y de la provincia, renueven Cadenas de Oración por la salud de la joven Adriana Daniela Echeverría, actualmente internada en el Área de Terapia Intensiva de la UME de nuestra ciudad.

