/ / (video) LA POLICÍA DE SAN JUAN SE ACUARTELÓ EN RECLAMO DE MEJORAS SALARIALES

La medida de fuerza tuvo su punto más álgido este viernes por la noche cuando los efectivos se autoconvocaron para exigir un aumento en los salarios, disconformes con el ofrecimiento del 15%.

En la Comisaría Tercera de la ciudad Capital, el jefe de policía, Eduardo Lirola, se acercó para dialogar con los trabajadores, quienes se manifestaron por la suba de los haberes y en rechazo al ofrecimiento del Gobierno provincial, cuyo porcentaje del 15% consideraron insuficiente.

Ante la tensión reinante y la marchas con pancartas realizada por familiares de los policías, el jefe de la fuerza se dirigió a los manifestantes expresó: "Yo soy un policía, ingresé a la policía en 1978, yo quiero a la institución. Cuando asumí el cargo el día 10 de diciembre, le expliqué al Gobernador (Marcelo Orrego) la situación", en referencia a que la Provincia adeuda el pago de las tareas adicionales desde el mes de septiembre pasado.

Lirola expresó: "Yo he venido respetuosamente a escucharlos, me gustaría que me respeten. Yo le trasladaré al gobernador sus inquietudes". A las mujeres que señalaban que fueron amenazadas con ser llevadas presas por la manifestación, el jefe policial aseveró que no iban a detenerlas por la protesta salarial.

Buscando desactivar el reclamo, el funcionario policial de la provincia de San Juan adelantó: "El gobernador ha firmado un aumento del 15%". Sin embargo, su anuncio despertó mayor indignación en los manifestantes -en su mayoría familiares de agentes de la Policía- que le gritaron que querían un sueldo digno, y que los descuentos por obra social y aportes familiares terminaban por derribar el poder adquisitivo de los efectivos sanjuaninos.

Si bien durante la madrugada el conflicto fue desactivado, la tensión continuaba este sábado. Se esperaba que desde el Gobierno de Orrego se diera a conocer una nueva propuesta de recomposición salarial.

Según pudo constatar MDZ, las comisarías de la provincia de San Juan este sábado funcionaban con normalidad pero no se descarta que durante el transcurso del fin de semana pueda haber alguna otra manifestación o protesta puntual, para exigir una pronta respuesta del Gobierno a la caída del poder adquisitivo de los integrantes de la Policía provincial.

FUENTE Y FOTOS: MDZOL - MUTIMEDIA: C5N