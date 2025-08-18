/ / CHACO: El OCI INTERVENDRÁ EN UNA DENUNCIA CONTRA EL JEFE DE LA COMISARIA DE TACO POZO

La Policía del Chaco informa que, en la mañana de este domingo, un grupo de médicos voluntarios de la Fundación Todos por Todos (Córdoba) radicó una denuncia contra el jefe de la Comisaría de Taco Pozo Comisario Principal Daniel Augusto Melchori, por un hecho que habría ocurrido frente al Hotel Oasis de esa localidad.

Es importante remarcar que tanto el Ministerio de Seguridad como la conducción policial sostienen una política de tolerancia cero frente a conductas que se aparten de la normativa y de las leyes vigentes. De manera paralela, la Fiscalía de Derechos Humanos ya tomó intervención en la causa y avanza con la investigación judicial correspondiente paralelo a la parte administrativa.

LA DENUNCIA

Cabe consignar que la mencionada denuncia fue formalizada en la Comisaría de Taco Pozo, tomando conocimiento el Dr. Marcelo Soto, Fiscal de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la causa María Candelaria García Nebbia, Exequiel Roque Margonari y Viviana del Valle Yzaguirre S/Denuncia Penal.

La misma fue realizada este domingo a las 11.00 horas por los médicos antes mencionados, quienes explicaron que todos viven en Córdoba capital y son integrantes de la Fundación "Todo por Todos". Agregaron que desde el día jueves estuvieron brindando atención médica junto a varios colegas más en zona urbana y rural de esa localidad de norte chaqueño pero que este domingo a las 07.00 horas, uno de ellos fue agredido físicamente frente al hotel Oasis por un Policía, luego todos juntos se dirigieron hacia la Comisaría para radicar la denuncia.

Sin embargo al llegar a la unidad policial se encontraron con la sorpresa que el agresor era el jefe de la Comisaría, quien trató de secuestrar las camionetas en que se movilizaban y se tornó violento hacia todos los médicos, ordenando a una uniformada que detuviera a María Candelaria García Nebbia, siendo esta trasladada por una mujer policía a una de las oficinas de la Comisaría, donde permaneció dos horas aproximadamente.

Se dio intervención al médico del Hospital local quien diagnosticó que el joven agredido presenta "Lesiones Leves". El Fiscal Soto dispuso se de intervención a la Fiscalía de Derechos Humanos y se mantuvo comunicación telefónica con la ayudante Fiscal a quien se le informó de las denuncias radicadas, remitiendo todas las documentaciones y actuaciones vía correo electrónico. Luego de efectuar la denuncia penal contra el Comisario Daniel Augusto Melchiori, los médicos regresaron a Córdoba.

Periodismo365



