/ / (video) AGRESIÓN POLICIAL A MÉDICOS SOLIDARIOS EN TACO POZO: "TENÍAMOS PENSADO VOLVER EN TRES SEMANAS, AHORA TENEMOS MIEDO"

En diálogo con CIUDAD TV, la directora de la fundación cordobesa “Todo por Todos” Viviana Yzaguirre, contó lo que debieron atravesar cuando fueron miembros de esa entidad fueron agredidos por el comisario de Taco Pozo, en evidente estado de ebriedad.

En diálogo con CIUDAD TV, la profesional reveló “nosotros teníamos pensado volver ahora en tres semanas, un mes aproximadamente, pero bueno, frente a esto, la verdad es que tenemos miedo, tenemos miedo, esa es la realidad. Entonces, nos encantaría tener garantías por parte de la provincia de que nada de esto vuelva a pasar, porque realmente es un atropello enorme, y no somos la única fundación que entra a su provincia”.

Sobre la fundación, Yzaguirre comentó que “básicamente somos personal de salud de diferentes especialidades. Existimos como fundación hace 13 años y hace 13 años que vamos a la zona de Taco Pozo y habíamos venido a hacer un operativo”. En ese sentido, explicó que cuando sucedió lo del comisario Melchiori ya estaban emprendiendo el viaje de regreso a Córdoba.

“Nosotros al ser médicos, muchos de nosotros recibidos en universidades públicas, entendemos que por ahí es devolverle un poquito a la sociedad la oportunidad que nosotros tuvimos que hay gente que no la tiene”, señaló la directora de la fundación “Todo por Todos”. Agregó que “eso nos motiva y acompañado de la vocación, lógicamente, de ir a las zonas de vulnerabilidad. Como vamos a Chaco, vamos a comunidades wichís en Salta, o sea vamos a diferentes lugares, no es que únicamente vayamos a Taco Pozo”, agregó. “Es la primera vez que nos pasa, es impensado pensar que esto pueda seguir pasando”, aseguró.

