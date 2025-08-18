/ / CHACO: EL SÁBADO LLEGARÁN EN TREN LOS VEHÍCULOS MILITARES PARA EL EJERCICIO "LIBERTADOR"

Llegarán el sábado pasado el mediodía y descargarán todo en Avia Terai. En la madrugada de mañana martes comienza el traslado en ferrocarril de vehículos militares para el Ejercicio "Libertador".

En la madrugada de este martes partirá desde Retiro, Buenos Aires, el operativo ferroviario a cargo de Trenes Argentinos Cargas, con vehículos del Ejército Argentino que fueron cargados en días previos sobre unos 40 vagones plataformas , que viajarán durante unos cuatro días con destino a Avia Terai, Chaco. Allí, se descargarán para comenzar el viaje terrestre hacia la zona de El Impenetrable, lugar de concentración de los entrenamientos militares en el marco del denominado Ejercicio "Libertador".

Según fue informado cuando se presentó oficialmente hace unos días, será parte de las acciones tácticas del mencionado ejercicio militar la Tercera Brigada de Monte con base operativa en Resistencia. De fuentes vinculadas al sector ferroviario, detallaron que el viaje a bordo de la formación de Trenes Argentinos comenzará este martes por la madrugada (alrededor de la una). La misma está conformada por entre 30 y 40 plataformas cargadas con vehículos militares livianos de traslado, vehículos de comunicación y tanques, además de personal militar.

Se estima que la llegada a la localidad del centrochaqueño será el sábado 23 alrededor del mediodía, donde está prevista la descarga de todos los vehículos militares. Antes, el viernes 22, la formación hará noche en General Pinedo. Cuando se concrete la llegada y posterior descarga en Avía Terai, está previsto que en el área de Sáenz Peña sobrevuelen dos aviones Hércules con ocupantes que harán prácticas de paracaidismo. La ciudad de Sáenz Peña será, finalmente, el punto de encuentro de todo el equipo militar, terrestre y aéreo, para luego iniciar el viaje rumbo a El Impenetrable.

Ejercicio táctico

A principios de este mes se concretó, en el cuartel de la Fuerza de Despliegue Rápido en Campo de Mayo, la presentación oficial de la actividad de adiestramiento de magnitud que realizará la Fuerza, denominada Ejercicio "Libertador".

Según fue informado en la ocasión, la ejercitación se desarrollará a lo largo de aproximadamente 30 días, hasta la primera quincena de septiembre, y requerirá un elevado nivel de planificación y ejecución logística , contemplando el despliegue estratégico de medios y el traslado de materiales a través de transporte ferroviario, automotor y aéreo, como ocurrió en esta oportunidad con el envío hacia el Chaco.

El ejercicio implicará el sostenimiento integral de las fracciones en el terreno, incluyendo el abastecimiento de agua potable, víveres y demás recursos esenciales, todo ello supeditado a las particularidades del ambiente geográfico y las exigencias impuestas por las condiciones meteorológicas predominantes.

En el marco del combate multidominio, se ejecutarán maniobras combinadas que involucrarán el empleo de tropas de operaciones especiales, unidades paracaidistas, elementos blindados y mecanizados, así como tropas de monte , cuya intervención será objeto de evaluación con la finalidad de verificar sus niveles de alistamiento y adiestramiento en distintos tipos de operaciones tácticas.

Los organismos y unidades que participarán en alguna instancia del ejercicio, son: el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, Secretaría General del Ejército, Comando de la Fuerza de Despliegue Rápido, IVta Brigada Aerotransportada, Xma Brigada Mecanizada, IIIra Brigada de Monte, Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales, Regimiento de Granaderos a Caballo, Regimiento de Asalto Aéreo 601, Agrupación de Artillería de Campaña 601, Agrupación de Artillería Antiaérea de Ejército 601 - Escuela, Agrupación de Comunicaciones 601, Agrupación de Ingenieros 601, Destacamento de Inteligencia de Combate 601, Dirección General de Sanidad, Dirección de Transporte, Dirección de Aviación de Ejército, Dirección General de Investigación y Desarrollo, Dirección General de Inteligencia y Compañía de Policía Militar 601 .

El recorrido

La formación ferroviaria que partirá desde Buenos Aires hacia el Chaco, utilizará las vías más nuevas del trazado , por lo cual, una vez atravesada la zona portuaria del Gran Rosario, enlazará hacia la ciudad de Santa Fe y continuará subiendo hasta llegar al sur chaqueño ingresando a territorio chaqueño por Chorotis, pasando luego por Venados Grandes, Hermoso Campo, General Pinedo, Charata, Las Breñas, Campo Largo y finalmente Avia Terai.

FUENTE: Norte - FOTOS: Producciones Ferroviarias