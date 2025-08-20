/ / CHACO EXPUSO SUS AVANCES SOBRE SEGURIDAD DIGITAL Y CIBERCRIMEN EN SEMINARIO INTERNACIONAL

El ministro de Seguridad de la Provincia, Hugo Matkovich, participó en Asunción, Paraguay, del Seminario Internacional sobre Seguridad y Cibercrimen, como expositor invitado por el Gobierno paraguayo en calidad de especialista en la temática.

El encuentro, organizado por el Ministerio del Interior de Paraguay, reunió a autoridades nacionales, expertos y representantes de organismos internacionales para analizar los desafíos que plantea la criminalidad en el entorno digital.





La participación del funcionario chaqueño en un espacio de relevancia internacional refuerza el compromiso del gobierno provincial de garantizar la paz social y avanzar en la construcción de una provincia más segura para todos los chaqueños.

