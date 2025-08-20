/ / SÁENZ PEÑA - EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ VIVIENDAS EN EL BARRIO SANTA RITA: MÁS FAMILIAS CHAQUEÑAS CUMPLEN EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

En el marco del Plan de Viviendas, el gobernador Leandro Zdero entregó viviendas en el barrio Santa Rita de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Las unidades forman parte del programa FO.PRO.VI. (ex Casa Propia - Construir Futuro), dentro de la obra de construcción de 29 viviendas.

El primer mandatario provincial destacó la construcción de estas viviendas destinadas para familias que, después de esperar mucho tiempo, pueden cumplir con el sueño de tener una casa propia. “Son viviendas que hace mucho tiempo no se entregaban en nuestra provincia y nosotros las entregamos con toda la infraestructura”, mencionó Zdero y agregó: “Ya habíamos entregado anteriormente y ahora vinimos a entregar otra parte que ya están culminadas. En los próximos días estaremos haciendo el sorteo para otras tantas viviendas aquí en el barrio Santa Rita”.

EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA

“Son sueños que se cumplen. Una de las familias nos comentó que estuvo esperando 19 años para conseguir su casa, y con esto se resume un poco la demanda de la vivienda y el déficit habitacional que hay en el país y que la provincia no es ajena”, ejemplificó el jefe del Ejecutivo provincial.

Asimismo, el Gobernador aseguró que su gestión trabaja fuertemente para revertir esta situación y que todas las viviendas que se construyen se realizan con recursos propios. “Para el mes de septiembre estaremos entregando más viviendas, y vamos a seguir porque este barrio ya está equipado en cuanto a toda la infraestructura en materia eléctrica, en lo que respecta al abastecimiento de agua como así también la apertura de calles y demás”.

GESTIÓNAR EN LA ADVERSIDAD

Zdero hizo énfasis en la difícil situación que atraviesa la provincia, pero que siempre se dirigió a los chaqueños con la verdad a la hora de explicar la gestión y el uso de los recursos públicos. “Cuando arrancamos la gestión tuvimos que afrontar duros compromisos, todavía lo estamos haciendo y que claramente compromete a la caja del Estado, pero siempre tratamos de destinar parte de esos recursos para viviendas, para la salud, la educación porque son áreas claves”.

“Ahora lo que estamos haciendo es optimizar todos los recursos que tenemos”, aseguró y recordó: “Hemos fusionado organismos que cumplían exactamente las mismas funciones y tenían las mismas incumbencias para el funcionamiento. Eso significa que teníamos muchos recursos que se iban y que no se optimizaban, también hemos eliminado algunos que eran, por ejemplo, emblemas de la corrupción como el IAFEP que se tenía que encargar de hacer viviendas, pero nunca se hicieron”.

FERNANDO BERECOECHEA: “ES UNA SATISFACCIÓN ENORME QUE CADA FAMILIA PUEDA TENER SU VIVIENDA PROPIA”

El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, comentó: “Continuamos con estas obras que nos comprometimos a terminarlas. Con mucho orden y responsabilidad vamos a lograr terminar 190 viviendas que estaban abandonadas al principio de la gestión. Comparto plenamente la alegría de estas familias, cada una tiene una realidad, algunas muy duras, de extrema vulnerabilidad y es una enorme satisfacción que puedan tener su vivienda propia”, concluyó Berecoechea.

BRUNO CIPOLINI: “POR DECISIÓN DEL GOBERNADOR, LA DEMANDA HABITACIONAL SE VA SUPLIENDO”

Por su parte, el intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, señaló: “Es un acontecimiento importante y satisfactorio para nosotros. Es una gran demanda que tiene Presidencia Roque Sáenz Peña y que, de a poco, por decisión del Gobernador, se va supliendo”.

Cipolini destacó que, pese a los limitados recursos disponibles, la gestión de Leandro Zdero logra concretar obras en beneficio de los chaqueños. “Es un gran esfuerzo el que realiza el Estado provincial”.

MÁS VIVIENDAS PARA FAMILIAS SÁENZPEÑENSES

Además, Zdero recorrió la obra de más viviendas más en Saénz Peña también en el marco del programa FO.PRO.VI. (ex Casa Propia). La obra se desarrolla en dos manzanas y contempla unidades de 64 m² con dos dormitorios, estar, comedor, cocina, baño y lavadero. Acompañaron al Gobernador, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea y el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini.

