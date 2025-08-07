/ / CHACO: INGRESA UNA MASA DE AIRE POLAR CON VIENTO SUR Y PROBABLES HELADAS

A un mes y medio del inicio del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa el ingreso de una de una nueva masa de aire polar que traerá bajas temperaturas desde este jueves y hasta el lunes próximo.

Durante este jueves se esperan chaparrones aislados con mínima de 14 grados y máxima de 20. Sin embargo el registro caerá bruscamente el viernes con mínima de 7 grados no descartándose heladas en algunos sectores de la geografía provincial. Las condiciones mejorarán a partir del lunes con rotación de vientos al sector norte, siempre sin lluvias en el centro del Chaco.

Periodismo365