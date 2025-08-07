/ / MARCHA DE SAN CAYETANO: COMENZÓ LA MOVILIZACIÓN MASIVA CONTRA EL GOBIERNO DE MILEI

La marcha bajo la consigna “Pan, Paz, Tierra, Techo y Trabajo” reúne organizaciones sociales, sindicales y movimientos populares y realiza el recorrido desde Liniers hacia Plaza de Mayo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) encabeza la Marcha de San Cayetano desde el santuario ubicado en Liniers, bajo la consigna histórica de "Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo" y se dirige hacia la Plaza de Mayo, en una jornada que se presenta como un punto de inflexión en la conflictividad social y sindical frente al gobierno de Javier Milei.

En este marco, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue contundente: “Milei ya empezó a ser derrotado en el Congreso, ahora lo tenemos que terminar de derrotar en las calles para que después sea derrotado en las urnas”.

La movilización, que reúne a más de 100 organizaciones nucleadas en el Frente Sindical por la Soberanía, el Trabajo Digno y el Salario Justo —entre ellas la CATT, las dos CTA y sindicatos de la CGT—, se planteó como una respuesta directa al ajuste económico, la desregulación laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Aguiar advirtió que “el Gobierno está pasando su peor momento. Es ahora cuando tenemos que acelerar. Esta masiva movilización tiene que ser la antesala de un nuevo Paro General. Hay condiciones y sobran motivos”.

Y agregó: “Los trabajadores llegamos a esta nueva marcha de San Cayetano más pobres, más endeudados y con la salud más deteriorada que a la del año anterior. El Gobierno sólo se ha dedicado a juntar dólares para pagarle al FMI. Esta gente nos conduce hacia una tragedia”.

FUENTE Y FOTOS: El Destape







