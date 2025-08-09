/ / CHACO: LA DOCENCIA ILUMINÓ LAS PLAZAS CON ANTORCHAS RECLAMANDO EL PAGO DE LA CLÁUSULA GATILLO

La docencia chaqueña iluminó las plazas con antorchas reclamando el pago de la cláusula gatillo.

Una vez más, en un comunicado, subrayaron ”la inclaudicable voluntad de lucha que caracteriza a los maestros y profesores chaqueños desde siempre por sus derechos, en defensa de la educación y la escuela pública estatal, y por la defensa de todas sus conquistas logradas tras mil batallas libradas ante distintos gobiernos a su turno, como lo es la cláusula gatillo”.

Reiteraron que, ”la actual gestión de Gobierno – desde su asunción – se ha circunscripto exclusivamente al pago de la cláusula gatillo (hasta abril/25), sin otorgar un solo peso de aumento salarial a los trabajadores de la educación de la Provincia, desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha”.

Sosteniendo que, ”por ello el reclamo de todas las organizaciones gremiales desde entonces al Gobierno para que convoque a la Comisión de Política Salarial y condiciones de trabajo, para determinar la pauta necesaria con la base de la cláusula gatillo (que corrige los desfasajes por inflación), más la otra pata fundamental que es la de la recomposición salarial para lograr incrementos de los sueldos por encima de la inflación cada año, como tuvimos los docentes chaqueños en los tres últimos años previos al año 2024”.

Recordando que, ”tal como lo anunciáramos en la concentración del lunes, el día martes formalmente hemos ratificado el pedido de audiencia desde todos los gremios docentes al Gobernador de la Provincia”.

Plan de acción:

Lunes 11: Visibilización del estado de las escuelas de toda la Provincia en materia de infraestructura, vía redes sociales, con fotografías que den cuenta de ello.

Martes 12: Reunión de la Comisión de Educación de la Legislatura con la convocatoria al arco gremial docente.

Miércoles 13: Por la mañana asistir a la sesión de la Cámara de Diputados, atentos al tratamiento que vaya a darse al Proyecto de Ley de Cláusula Gatillo.

Miércoles 13: Por la tarde, caravana docente a partir de las 18.30 horas en todas las localidades de la Provincia. ¡Con banderas argentinas y carteles de los reclamos docentes!

Jueves 14: Evaluación general y presentación del plan de acción a seguir con la definición conjunta de las organizaciones gremiales.

”Instamos a todos los colegas – activos y jubilados – en todo el territorio provincial, a mantenernos unidos, firmes, solidarios y organizados, en esta lucha trazada, ¡con la plena convicción de que la unidad en la acción es garantía de éxito!”, recalcaron en el escrito rubricado por: ATECH – UTRE CTERA – SITECH FEDERACION – ACHABI – AMET – FIUD – UDA – SADOP – SECH – SITECH SUDESTE – FESIDOCH – ADOCH.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día








