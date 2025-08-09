/ / GENERAL PINEDO: EXIGÍA DINERO CON UN NUNCHAKU Y TERMINÓ PRESO

El sujeto fue notificado bajo la causa de “Supuestas Amenazas”. Durante la siesta, personal de la Comisaría local detuvo a un hombre de 31 años que intentaba exigir dinero en un local comercial ubicado sobre calle 14 de esa localidad en el sudoeste chaqueño.


FOTO: Ilustrativa - La denuncia fue realizada pasadas las 14.15 horas por la propietaria de una agencia de lotería, quien informó que el sujeto la amenazaba con un nunchaku y un trozo de hierro, exigiéndole dinero bajo la amenaza de dañar el local.

Al arribar al lugar, los efectivos lograron reducir al agresor y procedieron al secuestro de los elementos utilizados en el hecho. Finalmente, por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue alojado en la unidad policial y notificado en la causa de “Supuestas Amenazas”.

