/ / GENERAL PINEDO: EXIGÍA DINERO CON UN NUNCHAKU Y TERMINÓ PRESO

El sujeto fue notificado bajo la causa de “Supuestas Amenazas”. Durante la siesta, personal de la Comisaría local detuvo a un hombre de 31 años que intentaba exigir dinero en un local comercial ubicado sobre calle 14 de esa localidad en el sudoeste chaqueño.

Al arribar al lugar, los efectivos lograron reducir al agresor y procedieron al secuestro de los elementos utilizados en el hecho. Finalmente, por disposición de la Fiscalía en turno, el hombre fue alojado en la unidad policial y notificado en la causa de “Supuestas Amenazas”.

Periodismo365



