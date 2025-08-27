/ / CHACO - PESCA ILEGAL EN EL PARANÁ: DECOMISAN SÁBALOS Y MALLONES

El Ministerio de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, a través de la Brigada Operativa Ambiental (BOA) de la subsecretaría de Ambiente, llevó adelante un operativo de control y fiscalización en aguas del río Paraná.


La tarea se extendió ayer desde las 08.00 hasta las 18.00 horas, en el tramo comprendido entre el Riacho Barranqueras y la zona de los cables. El procedimiento estuvo a cargo del equipo conformado por Lucas Feldman, Benjamín Silva, Fernando Amione y Julio Reinoso, quienes se desplazaron en la embarcación Chaco Río II.


Como resultado del operativo, se labraron cinco actas de infracción y se procedió al secuestro de:

-3 mallones pertenecientes a pescadores comerciales de la provincia de Corrientes.

-3 equipos completos de pesca (caña y reel).

-El decomiso de cinco ejemplares de sábalo.


Desde el Ministerio se remarcó que estas acciones se enmarcan en la política de preservación de los recursos naturales y el cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de la actividad pesquera en la provincia.

