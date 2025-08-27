/ / DESPUÉS DE AÑOS DE INACTIVIDAD: EL PUERTO DE BARRANQUERAS RECIBE TRIGO PROVENIENTE DE SANTA FE

"El Puerto de Barranqueras recibió hoy 2 camiones con 56 toneladas de trigo, provenientes de Tostado, Santa Fe. Después de varios años, volvemos a activar el acopio de granos y esto abre, sin dudas, nuevas oportunidades para productores, transportistas y empresas”- expresó la Administradora, Alicia Azula.

La administradora del Puerto, Alicia Azula, destacó que la mercadería ingresada “cumplió con todas las normativas de seguridad establecidas, garantizando la calidad e integridad del producto”. Asimismo, subrayó que esta reactivación permitirá “fortalecer la cadena productiva y generar nuevas oportunidades para productores, transportistas y empresas vinculadas al comercio de granos”.

El arribo de trigo, en esta jornada, al Puerto de Barranqueras simboliza la reactivación de un nodo estratégico del comercio de granos, que puede diversificar cargas, abaratar costos logísticos y darle mayor competitividad a los productores de la región.

Periodismo365



