/ / CHACO: RIGE ALERTA NARANJA POR FUERTES VIENTOS, GRANIZO Y LLUVIAS ABUNDANTES

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta noche un doble alerta Amarillo y Naranja por tormentas fuertes, con vientos intensos del sector sur, granizo y lluvias que podrían superar los 100 milímetros en el centro del Chaco.

ALERTAS AMARILLO Y NARANJA

Alerta Amarillo por tormenta:

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta Naranja por tormenta:

El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual, anticipa el SMN.

Periodismo365



