/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO PRESENTARÁ EL JUEVES LA EXPO CARRERAS Y OFICIOS

Este jueves llega una nueva edición de la Expo Carreras y Oficios organizada por la Dirección de la Juventud.
La Expo Carreras y Oficios se realizará el jueves 21 de agosto de 9 a 12 horas, en el Centro Cultural Municipal, organizada por la Dirección de la Juventud de manera conjunta con la Regional Educativa IVA.
La propuesta es para que los alumnos de los últimos años del nivel secundario puedan acceder de manera simultánea a las distintas propuestas académicas que ofrecen las instituciones terciarias, de grado y de formación profesional.
Durante la jornada los alumnos de los últimos años de los Colegios secundarios podrán los stands, escucharon las propuestas y consultaron sobre las distintas alternativas que ofrece cada institución de acuerdo a sus intereses.
En esta edición de la Expo se contará con la participación de casi 20 instituciones educativas de nivel terciario, universitario, formación profesional y de oficios, y de las fuerzas de seguridad, quienes darán a conocer sus propuestas académicas para los alumnos.
