/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO PRESENTARÁ EL JUEVES LA EXPO CARRERAS Y OFICIOS

Este jueves llega una nueva edición de la Expo Carreras y Oficios organizada por la Dirección de la Juventud.

La propuesta es para que los alumnos de los últimos años del nivel secundario puedan acceder de manera simultánea a las distintas propuestas académicas que ofrecen las instituciones terciarias, de grado y de formación profesional.

Durante la jornada los alumnos de los últimos años de los Colegios secundarios podrán los stands, escucharon las propuestas y consultaron sobre las distintas alternativas que ofrece cada institución de acuerdo a sus intereses.

En esta edición de la Expo se contará con la participación de casi 20 instituciones educativas de nivel terciario, universitario, formación profesional y de oficios, y de las fuerzas de seguridad, quienes darán a conocer sus propuestas académicas para los alumnos.

Periodismo365



