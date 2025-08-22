/ / COMUNIDADES DEL PUEBLO WICHÍ EXIGEN RESPETO A SUS TERRITORIOS ANCESTRALES ANTE LA LLEGADA DEL EJÉRCITO A EL IMPENETRABLE

Una formación con 40 vagones partió hace unos días desde Retiro hacia Chaco para las maniobras denominadas “Ejercicio Libertador”. Los líderes indígenas de la zona emitieron un comunicado en el que reclaman ser consultados y advierten que se encuentran en estado de alerta.

Ante el inminente despliegue, las comunidades del Pueblo Wichí del Impenetrable Chaqueño han manifestado su preocupación a través de un comunicado firmado por sus caciques, líderes y referentes comunitarios.

En el texto, expresan: “Nuestros territorios son ancestrales, colectivos y fundamento de nuestra vida comunitaria. Allí se desarrollan nuestras prácticas culturales, espirituales y sociales, que merecen respeto y no deben ser alteradas por actividades externas”.

Apelando a sus derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, las autoridades wichís reafirmaron la necesidad de ser consultados de manera “previa, libre e informada ante cualquier medida que pueda afectarnos”.

“Solicitamos que cualquier ejercicio o intervención en la zona respete nuestra condición de ocupantes originarios, la paz de nuestras comunidades y nuestras costumbres”, concluye el comunicado, que finaliza con una clara advertencia: “Los hermanos del interfluvio están en alerta, a la cual nosotros también nos sumamos por la llegada del ejército militar a nuestra provincia”.

