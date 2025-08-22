/ / "EL DIPUTADO CIPOLINI VOTÓ EN CONTRA DE JUBILADOS Y DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD", AFIRMÓ PÉREZ PONS

El legislador chaqueño denunció que el Diputado Nacional Gerardo Cipolini priorizó acuerdos políticos por encima de los derechos de jubilados y personas con discapacidad.

"Mientras en el Chaco se definía si a los docentes se les restituiría la cláusula gatillo, una herramienta para que sus salarios superen la inflación, eliminada durante la gestión de Leandro Zdero, el gobierno de Javier Milei sumaba una nueva derrota en la Cámara de Diputados de la Nación, luego que la oposición lograra reunir 172 votos para rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad", explicó el ex ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco.

Luego agregó: "Con esta medida, el oficialismo buscaba impedir que se desactualicen los aranceles de prestaciones por inflación y crear una pensión no contributiva equivalente al 70 por ciento del haber mínimo".

Por su parte, Pérez Pons celebró la marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional y además aprovechó la oportunidad para cuestionar la postura de su par en la Cámara Baja, el radical Gerardo Cipolini, al que calificó de "oportunista".

"Que quede claro: nosotros estuvimos del lado de los jubilados, el oficialismo chaqueño no. Ellos eligieron sostener el veto y ajustar a quienes trabajaron toda su vida", advirtió el economista chaqueño y cruzó a su vecino saenzpeñense al afirmar: "Una vez más, demostraron que su prioridad no son los jubilados, sino cuidar sus pactos de poder. Zdero gobierna para Milei y no para los chaqueños".

CÓMO VOTARON LOS DIPUTADOS CHAQUEÑOS EN LA EMERGENCIA PARA DISCAPACIDAD

A FAVOR:

María Luisa Chomiak (Unión por la Patria - Chaco)

Aldo Leiva (Unión por la Patria - Chaco)

Juan Manuel Pedrini (Unión por la Patria - Chaco)

Juan Carlos Polini (Democracia Para Siempre - Chaco)

EN CONTRA:

Gerardo Cipolini (UCR - Chaco)

Carlos García (La Libertad Avanza - Chaco)

Marilú Quiroz (PRO - Chaco)

