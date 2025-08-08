/ / DESDE EL GOBIERNO ASEGURAN QUE AUMENTÓ EL CONSUMO DE CARNE

Superó los 114 kilos por habitante en el último año. La mejora incluye el consumo de carnes bovina, porcina y aviar, de acuerdo al análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del INDEC, SENASA y Aduana.

Teniendo en cuenta por tipo de carne para el período señalado, el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,90 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg). Por otro lado, el informe aseguró que la exportación añadió US$ 150 millones al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2024.

