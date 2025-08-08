/ / DESDE EL GOBIERNO ASEGURAN QUE AUMENTÓ EL CONSUMO DE CARNE

Superó los 114 kilos por habitante en el último año. La mejora incluye el consumo de carnes bovina, porcina y aviar, de acuerdo al análisis elaborado por la Dirección Nacional de Ganadería al mes de junio de 2025, con datos del INDEC, SENASA y Aduana.


El promedio móvil de los últimos 12 meses desde junio 2025 del consumo total de carnes alcanzó los 114,06 kg por habitante, lo que representa un incremento de 4,6% respecto al mismo período de 2024, cuando el total fue de 109,06 kg, según informó la Secretaría de Agricultura.

Teniendo en cuenta por tipo de carne para el período señalado, el incremento fue el siguiente: carne vacuna: 50,24 kg por habitante (+5,6%, lo que se traduce en 2,66 Kg más); carne porcina: 17,92 kg por habitante (+7,7%, 1,28 Kg) y carne aviar: 45,90 kg por habitante (+2,4%, 1,06 Kg). Por otro lado, el informe aseguró que la exportación añadió US$ 150 millones al comparar el primer semestre de 2025 con el mismo período de 2024.

FUENTE Y FOTOS: Noticias Argentinas


