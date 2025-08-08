/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO AVANZA CON LA REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LOS INMIGRANTES

SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO AVANZA CON LA REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LOS INMIGRANTES

En el marco del proyecto de renovación de la cinta asfáltica en el acceso Los Inmigrantes, el Municipio avanza con la repavimentación de dicha arteria desde Ruta Nacional Nº 95 hacia calle 14.


La obra implica el reemplazo total de la carpeta deteriorada por pavimento rígido de hormigón, el trabajo se realiza de manera consecutiva y cubrirá todos los tramos afectados.



Además, se estuvo trabajando en la repotenciación de luminarias en todo el sector. En esa línea, desde Obras Públicas del Municipio comentaron que el pavimento rígido, con el cual se está trabajando en el lugar, es más resistente que el asfalto y requiere menos mantenimiento a largo plazo, ya que puede soportar cargas pesadas y tráfico intenso sin sufrir daños significativos. Una vez culminada la obra será de gran beneficio para los vecinos de la zona y para quienes ingresan y egresan a la ciudad por esa arteria. 

