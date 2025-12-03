En el amanecer de este miércoles, el recluso fue hallado muerto en su celda de Comisaría 1º. Según informes oficiales de la Policía del Chaco, Viganotti tenía la cabeza envuelta con bolsas de polietileno y ahora la causa está calificada como "Supuesto Suicidio". En ese contexto, el Fiscal en turno ordenó autopsia.

Cabe remarcar que el detenido estaba alojado allí por encontrarse involucrado en la causa por "Supuesta Tentativa de Homicidio". El llavero encontró el cadáver de Viganotti con la cara cubierta con una almohada, acostado en un camastro en posición decúbito ventral, sin signos vitales y su piel fría. De manera inmediata de dio aviso a las autoridades judiciales y policiales correspondientes.

Minutos después, a las 07.45 horas se hicieron presentes el Fiscal N° 1 Dr. Cesar Collado y el Fiscal N° 4 Dr. Gustavo Valero, quienes recorrieron la escena del hecho y ordenaron resguardar el lugar, dando intervención al Médico Forense, personal de Gabinete Científico, Médico Policial en Turno y personal de la División Bomberos. Luego personal de Salud de Emergencia 107 examinó al fallecido en

cuestión. La Médico Policial informó que el cuerpo se encontraba en posición decúbito ventral, sin signos vitales, con su cabeza envuelta con bolsas de nylon, por lo que no se pudo establecer causal de muerte y se ordenó necropsia. El Fiscal Collado dispuso que el cuerpo sea trasladado hacia la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

