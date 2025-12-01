Los graves incidentes se registraron en medio de un desorden de gran magnitud, en la tarde de este lunes en el Santuario de Isidro Velázquez, ubicado en Ruta 4, Lote 11, Pampa Bandera. Hay un herido de arma blanca y varios detenidos.

Los efectivos ya estaban realizando un Operativo de Prevención y Seguridad conforme Orden de Operaciones N° 980-DOI/25, con motivo de realizarse la tradicional Cabalgata y Festival de isidro Velázquez. Sin embargo, a la hora de la desconcentración un grupo de personas iban abandonando el predio y se desató una batalla campal debiendo intervenir grupos de Infantería, Jinetes de la Policía Rural y personal de Comisarías de la zona.









El resultado del desorden de gran magnitud fue un herido de arma blanca, que fue trasladado al nosocomio de Pampa del Indio, además de tres detenidos que fueron llevados al nosocomio de Las Garcitas y posteriormente alojados en la Comisaría El Tacuruzal. Los uniformados realizaron varios secuestros de arma blanca.

Periodismo365