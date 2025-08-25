/ / EL GOBERNADOR ZDERO ACOMPAÑÓ LA APERTURA DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE SCHOENSTATT EN RESISTENCIA

Este domingo, el gobernador Leandro Zdero acompañó la bendición del Santuario de la Virgen de Schoenstatt, ubicado en la calle Juan XXIII 3.640 de Resistencia. La ceremonia marcó un hecho histórico y llegaron una multitud de peregrinos provenientes de distintas provincias argentinas y del exterior para participar de las actividades religiosas.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “DESEO QUE LA MADRE NOS PROTEJA Y BENDIGA A TODO EL PUEBLO DEL CHACO”

Una vez que finalizó la Solemne Misa de Dedicación, el primer mandatario provincial realizó la entrega de una ofrenda floral como gesto de fe y acompañamiento a la comunidad. “Este terruño de esperanza y fe reunió hoy a miles de fieles y creyentes. Deseo que la Madre nos proteja con su manto y bendiga a todo el pueblo del Chaco en estos momentos en que necesitamos unión, prosperidad y el compromiso de cada uno para vivir en paz”, resaltó. El jefe del Ejecutivo provincial destacó la masiva convocatoria durante la jornada, en la que los fieles vivieron un momento realmente especial. “Fue un momento espiritual que llegó hasta lo más profundo en las fibras de cada uno de los que estaban acá. Se ha vivido con mucha emoción y esto es fruto también de quienes hicieron posible este santuario”, señaló.

“Al levantarnos cada día, debemos ponernos en manos de Dios. Hay momentos que son difíciles, pero Dios es quien nos acompaña en los momentos de soledad y de dificultad. Es fundamental ser agradecido y hoy también vine a dar las gracias”, concluyó el Gobernador.

MONSEÑOR RAMÓN DUS: “ES UN DÍA IMPORTANTE CON UNA GRAN CONVOCATORIA DE HERMANOS DE DIFERENTES LUGARES”

Monseñor Ramón Dus valoró la histórica convocatoria que reunió a fieles de distintas provincias y países en la bendición del Santuario de Schoenstatt en Resistencia. “Es un día importante, se ha convocado y congregado una gran participación de hermanos del Chaco, pero también de diferentes provincias y hasta países aquí”, expresó.

“Este es un movimiento particular, que nuclea sobre todo personas y laicos que se comprometen en caminar juntos y después también en servir a la Iglesia desde sus lugares, que eso es lo que nos hace trabajar en comunión”, aseguró.

Además, Monseñor Dus agradeció la colaboración del gobernador Zdero y de todas las autoridades que acompañaron y estuvieron presentes este domingo. “Me parece que en este trabajo con la gente es necesario, hay que apoyarnos entre todos y sostener este camino junto con la gente. Agradecido también de ese signo de presencia”, cerró.

La primera palada en el Santuario de Schoenstatt en Chaco se realizó el viernes 8 de diciembre de 2023, en el Día de la Inmaculada Concepción de María. Estuvo a cargo de la hermana Sofía y el padre Pablo, asesores Familia de Schoenstatt Chaqueña, tarea en la que luego fueron sumándose más feligreses. La actividad concluyó con la celebración de la santa misa.

Acompañaron al Gobernador, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Jorge Gómez; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam; el subsecretario económico Guillermo Agüero y demás autoridades provinciales.

Periodismo365



