/ / EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DESTACÓ EL ACCIONAR POLICIAL EN LA LOCALIZACIÓN DE UNA MENOR

Un efectivo operativo de búsqueda permitió hallar a una menor de Presidencia de la Plaza quien permanecía desaparecida desde el pasado miércoles 20.

Finalmente, la menor fue encontrada en la vivienda de un adulto —quien manifestó ser su amigo— y quedó detenido a disposición de la Justicia hasta esclarecer la situación. La adolescente será evaluada por profesionales de la salud para descartar cualquier situación de riesgo.

Periodismo365



