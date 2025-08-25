/ / EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DESTACÓ EL ACCIONAR POLICIAL EN LA LOCALIZACIÓN DE UNA MENOR

Un efectivo operativo de búsqueda permitió hallar a una menor de Presidencia de la Plaza quien permanecía desaparecida desde el pasado miércoles 20.
El dispositivo fue encabezado por el jefe de Policía, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Hugo Matkovich. “El hecho de que la joven fuese reincidente no impidió que se active un protocolo exhaustivo, con todas las unidades policiales abocadas a su localización”, señaló el funcionario provincial.
Finalmente, la menor fue encontrada en la vivienda de un adulto —quien manifestó ser su amigo— y quedó detenido a disposición de la Justicia hasta esclarecer la situación. La adolescente será evaluada por profesionales de la salud para descartar cualquier situación de riesgo.
