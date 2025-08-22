/ / EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIA EL CRONOGRAMA DE PAGOS PARA PASIVOS Y ACTIVOS

Se pagará el lunes 1 y el martes 2 de septiembre. El Gobierno del Chaco informa el cronograma de pagos de sueldos  correspondiente al mes de agosto para trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública Provincial.


Para los pasivos: se pagará el lunes 1 de septiembre, estando disponibles para su retiro a través de los cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco, desde las 21 horas de ese mismo día. Al día siguiente, por ventanilla. 

Para los activos: los sueldos estarán acreditados el martes 2 de septiembre, también disponibles a partir de las 21 horas en cajeros automáticos. De esta manera, el Gobierno provincial ratifica el cumplimiento en tiempo y forma, de los compromisos salariales con los trabajadores y los jubilados chaqueños.

Periodismo365


