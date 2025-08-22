/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO REPUSO LA PLACA DE LA PLAZA JUAN B. JUSTO Y RECORDÓ AL CENTRO SOCIALISTA

El Municipio repuso la placa denominativa de la plaza Juan B. Justo y recordó al Centro Socialista en nuestra ciudad.

En la oportunidad, también se celebró los cien años del Centro Socialista de Presidencia Roque Sáenz Peña. El centenario de dicho centro, representa la larga historia del Socialismo en la Argentina liderada por Juan B. Justo con sus luchas, sus logros y su tenacidad nunca perdida, siempre en favor de la clase obrera trabajadora.

















El acto de reconocimiento contó con la presencia de la Cdra. Nora Gauna, presidente del Concejo Deliberante, el Profesor Eduardo Molina, secretario de Relaciones Institucionales; Juan Carlos Rosciani- Miembro del comité ejecutivo nacional del partido socialista; Marta Capitanich – Referente del Partido Socialista en la ciudad; en representación de la Cámara de Comercio Sáenz Peña los Secretarios: Tamara Díaz y Lucas Pogorzelec; Concejales e integrantes del Poder Ejecutivo Municipal.

100 años del Centro Socialista

Durante el acto remarcaron que el Centro Socialista de Sáenz Peña, fue creado por un grupo de ciudadanos encabezados por Enrique Breibach en el año 1925 y este Centro se adhirió al Partido Socialista de la Argentina.

Breibach era un inmigrante alemán que llegó al país en 1912 y en marzo de 1914 se estableció en Sáenz Peña. De profesión constructor, se destacaba por su trabajo social ayudando a los vecinos en todo lo necesario para el bienestar y el progreso; transcurría el año 1925 cuando decidieron participar en las elecciones comunales, momento en el que fue electo Concejal.





Luego fue elegido Presidente del Concejo, lo que hoy conocemos como Intendente, cargo que ejerció hasta el 5 de abril de 1935. El Centro Socialista de Sáenz Peña siguió creciendo y siempre ha tenido participación en actos eleccionarios. Y tuvo destacados afiliados con una actividad en la comunidad de forma permanente.

Periodismo365