/ / EL IMPENETRABLE: INICIA EL OPERATIVO INTERFLUVIO CHAQUEÑO N° 128 CON ARTICULACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

La ministra de Desarrollo Humano, Gabriela Galarza, confirmó que “la semana próxima dará inicio el Operativo Interfluvio Chaqueño N° 128, desarrollado en forma conjunta entre los Gobiernos Nacional y Provincial”.


Las acciones en El Impenetrable serán llevadas adelante por equipos del Ministerio de Desarrollo Humano, en coordinación con referentes de Ñachec y efectivos del Ejército Argentino, quienes se desplegarán en el territorio para efectuar las entregas correspondientes a las familias previamente asignadas. El operativo se desarrollará durante 5 días, en turnos matutinos y vespertinos.

Por último, la ministra Galarza remarcó que “Se solicita a la población permanecer en sus parajes y localidades de residencia, a fin de optimizar la organización y garantizar la atención directa a las personas destinatarias de este operativo”.

