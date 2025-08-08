/ / DISCAPACIDAD: EL GOBIERNO SUSPENDIÓ MÁS DE 110.000 PENSIONES "MAL OTORGADAS"

Lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa. Según él, las gestiones anteriores fueron las responsables de las malas entregas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno ya suspendió más de 110.000 pensiones por discapacidad. “Concretamente son 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”, detalló en conferencia de prensa. En esa línea completó: “Se dieron de baja otras 8.107 que correspondían a personas fallecidas y unas 10.038 de personas que efectivamente tomaron la decisión de renunciar a la pensión.
FUENTE Y FOTOS: Ámbito