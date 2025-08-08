/ / ESTE VIERNES, DOCENTES SE MOVILIZAN EN TODO EL CHACO CONVOCANDO A UNA MARCHA DE ANTORCHAS Y CARAVANAS

A través de un comunicado, las entidades gremiales docentes de la Provincia del Chaco señalaron en conjunto que, "frente al incumplimiento de pago de la cláusula gatillo con los sueldos de julio, – en el marco del paro de no reinicio normal de clases este lunes -, y de la convocatoria a esta concentración a todos los colegas activos y jubilados de toda la Provincia, denunciamos la grave situación socioeconómica de la docencia chaqueña, que de por sí, desde la asunción de la actual gestión de Gobierno en la Provincia, no ha tenido un solo peso de incremento de sueldos”.

”Nos han quitado el Incentivo docente, la conectividad, los planes socioeducativos – que venían con fondos nacionales – con el silencio complaciente de la Provincia. En la jurisdicción nos ajustan con la falta de incrementos salariales desde que asumieron; y ahora pretenden no pagar la cláusula gatillo”, insistieron.

Más adelante, sostienen que, ”no es tiempo de culpas, es tiempo de acciones, para eso se postularon y ganaron legítimamente las elecciones. Ahora es el, momento de legitimarse en acciones concretas, de gobernar para toda la sociedad chaqueña sin pretender sembrar enfrentamientos absurdos y asumir con responsabilidad la función que les es inherente a su cargo: gobernar para todos garantizando y respetando derechos legítimos”.

Instando, ”a la totalidad de los colegas a mantenernos unidos, firmes y solidarios en esta lucha que recién comienza, subrayando que la disputa es colectiva, y que todas las conquistas de todos los derechos existentes – que pretenden arrebatarnos – fueron conseguidos de esta manera”.

Plan de acción:

Ratificamos que la movilización y la manifestación multitudinaria es la herramienta necesaria para exigir el cumplimiento del pago de la cláusula gatillo, y convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, -herramienta que permitió conquistar las reivindicaciones en los años anteriores.. 2019; 2021; 2022; 2023…

Ratificamos el pedido de audiencia al Gobernador de la Provincia Leandro Zdero.

Convocamos a una marcha de antorchas para el viernes 08/08/25 a las 19.00 horas en las plazas centrales de las localidades de toda la Provincia.

Concurrir el martes a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para interiorizarla respecto de los motivos del conflicto con perspectiva en una ley que establezca el pago de la cláusula gatillo tal lo proponía el actual gobernador cuando era diputado.

Solicitar audiencia a los Presidentes de los distintos bloques.

Día Lunes 11 exponer vía redes sociales el estado de situación de la infraestructura de los distintos establecimientos educativos.

Entre otras acciones que se vienen trabajando inclusive en el plano judicial.

Miércoles 13 caravana docente a partir de las 19.00 horas en todas las localidades de la Provincia.

Jueves 14, evaluación general.

Suscriben: ATECH – UTRE CTERA – FEDERACION SITECH – ACHABI – AMET – FIUD -UDA – SADOP – SECH – SITECH SUDOESTE

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día