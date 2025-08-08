/ / CHACO: SE CONFORMÓ LA ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA PARA LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS NACIONALES

Con el título ''Unidad política de cara a Octubre'', a través de un comunicado acercado a los medios, se señala que, ''referentes de espacios políticos provinciales firmaron un acuerdo para competir unificadamente en los comicios del 26 de octubre. La propuesta busca consolidar una alternativa republicana, liberal y democrática''.

El documento

”Este jueves 7 de agosto quedó formalmente constituida en la provincia del Chaco una nueva alianza electoral con vistas a las elecciones legislativas nacionales previstas para el próximo 26 de octubre: la alianza La Libertad Avanza. El acuerdo fue sellado por representantes de distintas fuerzas políticas provinciales, con el objetivo de presentar una propuesta unificada a la ciudadanía chaqueña.

La alianza “La Libertad Avanza” está compuesta por:

La Libertad Avanza – Distrito Chaco

Unión Cívica Radical – Distrito Chaco

PRO – Propuesta Republicana – Distrito Chaco

Acción Chaqueña

Bases y Principios del Chaco.

Los partidos miembros destacan la importancia del rumbo que tomó el país desde la asunción del presidente de la Nación Javier Milei, quien impulsa una política de reducción del gasto público, baja de impuestos distorsivos, apertura comercial y defensa de la libertad económica. En línea con esta visión, se busca fortalecer una representación legislativa que acompañe las reformas estructurales necesarias para sacar al país adelante.

A nivel provincial, se reconoce la tarea del gobierno chaqueño de la mano del gobernador Leandro Zdero, quien ha sabido administrar con responsabilidad en un contexto complejo, priorizando el orden de las cuentas públicas, el combate contra la corrupción y la recuperación del tejido productivo local. La sintonía entre Nación y Provincia es vista por los integrantes de esta alianza como una oportunidad histórica para consolidar un verdadero cambio de época.

En los próximos días se dará a conocer la plataforma programática conjunta y los primeros lineamientos de campaña. Los referentes coincidieron en que el compromiso asumido es con la ciudadanía, y que la construcción de una nueva mayoría es indispensable para consolidar el cambio iniciado a nivel nacional. La alianza expresa también una señal de madurez política y sentido de responsabilidad frente al momento histórico que vive la Argentina”.

FUENTE Y FOTOS: Chaco Día por Día