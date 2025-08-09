/ / LA MINISTRA NAIDENOFF TOMÓ LA PROMESA DE LEALTAD A LA BANDERA A 140 ESTUDIANTES DE LA EEP Nº 972 EN EL DÍA DE LA PROVINCIALIZACIÓN DEL CHACO

Este viernes, en el Día de la Provincialización del Chaco, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff tomó la promesa de lealtad a la Bandera del Chaco a 140 estudiantes de 4to. grado de la Escuela de Educación Primaria (EEP) Nº 972 “Provincia del Chaco” de Resistencia.

Naidenoff: “Hoy es un día importante”

En la oportunidad, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, manifestó: “Hoy es un día muy importante porque estamos haciendo prometer a los chicos de cuarto grado lealtad a la Bandera de la Provincia, lo que es un hecho tan histórico como la provincialización del Chaco, y esto encierra muchos valores”. Señaló que en esta etapa de la escuela primaria se repasa lo del primer ciclo; “cuarto grado es la balanza, si ahí no aprendemos, vamos a estar en problema en los otros ciclos. Y esto solo se logra cuando el docente acompaña en el aula”.

En ese marco, la ministra indicó que “a la escuela hay que cuidarla entre todos”, no sólo los docentes. “Pido y agradezco que el compromiso es con los chicos, porque la escuela tiene sentido sólo si los chicos aprenden, pero también el compromiso es con el docente”, expresó Naidenoff, destacando que el equipo del Ministerio de Educación está para acompañar pedagógicamente a todas las instituciones.

La ministra aseguró: “En un año y seis meses, construir con el docente la confianza cuesta mucho. Ahora lo que le decimos mirándolos de frente es que nosotros no vamos a abandonar la tarea de solucionar el tema de sus salarios y la tarea de acompañarlos. Pero, al papá le digo, el docente sólo no puede, la lectura se practica en casa”.

Naidenoff se dirigió a los docentes y manifestó, “gracias por hacer la tarea, por enseñar”.

Por su parte, la directora de la EEP N° 972, Gladys Báez, expresó: “Hoy nos visitó la ministra y todo su equipo, y eso realmente motiva porque nos sentimos acompañados. Puede venir a ver el esfuerzo que día a día hacen los docentes, los niños para estar presentes en la escuela y también que pueda conocer a todo el equipo y actores que vamos construyendo día a día esta escuela”. “Las familias acompañan, son también un sostén para esta comunidad, todo lo que se propone, ellos acompañan y con resultados muy positivos”, afirmó. Para cerrar este acto, los integrantes de esta comunidad educativa (ex alumna y un bailarín que están en el exterior) realizaron bailes alusivos.

Acompañaron este acto las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk; y de Descentralización Educativa, Marta Fassano; el presidente del Consejo de Educación, Omar Maggio; la directora general de Gestión, Marta Candia; el director de la Regional Educativa 10 A y 10 B, Manuel Acevedo; directores, docentes y público en general.

Periodismo365



