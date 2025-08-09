/ / SÁENZ PEÑA: AVANZA EL SUEÑO DE LA CASA PROPIA CON EL PLAN PROVINCIAL DE VIVIENDAS

En el marco del Plan Provincial de Construcción de Viviendas, el gobierno del Chaco, a través del IPDUV, ejecuta obras que no solo brindarán soluciones habitacionales, sino que también generan empleo y dinamizan la economía local.



El vocal del IPDUV, Daniel Monti, recorrió el predio para supervisar el avance de los trabajos y verificar que se cumplan los plazos y estándares de calidad. “Cada vivienda que construimos es una oportunidad para que una familia pueda proyectar su futuro con mayor seguridad y bienestar”, destacó.





El Plan Provincial de Construcción de Viviendas se ejecuta de acuerdo con el registro de inscripción del organismo, priorizando a familias en situación de vulnerabilidad o que han esperado durante años una solución habitacional. Con esta política, el gobierno provincial reafirma su compromiso de desarrollar una gestión inclusiva, sostenible y con impacto directo en la calidad de vida de la población chaqueña.

Periodismo365



