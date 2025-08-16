/ / LAS BREÑAS: MUERE UN TRABAJADOR RURAL APLASTADO POR SU TRACTOR

El fatal accidente ocurrió este sábado en un camino rural cercano a Las Breñas. Por motivos que se tratan de esclarecer el conductor perdió el control del tractor, cayó a una zanja y murió en el acto aplastado por la máquina agrícola.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que en el interior de una cuneta pluvial, estaba volcado un tractor Fiat 700, color naranja, y un hombre estaba fallecido debajo del rodado. Llegó al sitio del accidente una ambulancia del Hospital local con personal de Salud, que confirmó el deceso del conductor, identificado como Alfredo Campos, de 42 años de edad, domiciliado en ese paraje rural. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 2 de Charata, a cargo del Dr. Fernando Ojeda, en la causa por "Supuesto Accidente de Tránsito Fatal".

Periodismo365