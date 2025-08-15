/ / MUERTES POR FENTANILO CONTAMINADO: "ESTAMOS ANTE LA MAYOR CATÁSTROFE SANITARIA DEL PAÍS", AFIRMÓ EL INTENDENTE DE ROSARIO

"Estamos ante la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país", dijo Pablo Javkin.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, aseguró que el caso del fentanilo contaminado, producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo será "la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país".

"Estamos sin dudas ante la mayor catástrofe sanitaria que va a tener la historia del país", señaló en diálogo con el programa Esta Mañana que se emite por Radio Rivadavia donde añadió: "Fuimos los primeros en presentarnos como querellantes junto a la provincia de Santa Fe porque conocemos la historia".

La historia de la que habla es la siguiente: "En 2016 en Rosario tuvimos un hecho muy conmocionante que fue la explosión de un laboratorio, era Apolo y los titulares eran los mismos. Con algunos cambios societarios familiares, el mismo grupo que luego de tener ese laboratorio en Rosario se van a Ramallo".

"El laboratorio Ramallo tenía la advertencia de la ANMAT en varias ocasiones por la producción y la calidad sin que se hayan tomado medidas, luego integra el grupo HLB Pharma, después aparece lo de la vacuna Sputnik, ahora aparece el fentanilo contaminado. Cuando uno revisa las sociedades, que es lo que presentamos nosotros en el rol de querellante, vamos a encontrar la misma gente que hoy está involucrada en lo de fentanilo contaminado".

Asimismo agregó: "Cuando a nosotros el 7 de mayo nos llega el primer alerta de la ANMAT, inmediatamente en nuestro hospital de emergencia y toda la red de farmacias del municipio rastreamos todo ese lote de fentanilo, lo retiramos y empezamos una investigación de cuántos pacientes teníamos que, habiéndose aplicado ese fentanilo y tuvieran esa bacteria, hayan fallecido. Nos dio que eran ocho casos en el hospital de emergencia que solo aplica fentanilo en casos de terapia intensiva, nos comunicamos con los familiares y nos constituimos como querellantes en la causa".

"En Rosario hay casos en sectores privados. Estuvimos reunidos con familiares que tienen víctimas de fentanilo y es lo que estamos aportando a la causa. Hay un lote de fentanilo contaminado que genera dos bacterias específicas", dijo, a la vez que indicó: "A fines de 2024 que es lo que hoy se está investigando se detectó en ese laboratorio la presencia de esa bacteria en otra droga que también se reprodujo en HBL Pharma"

El intendente de Rosario, señaló además: "Nosotros empezamos en el tema el 7 de mayo con la primera alerta de la ANMAT, donde arrancamos con el recorrido hacia atrás y retiramos las ampollas de nuestro sistema. Si efectivamente hubo una inspección que detectó estas bacterias en diciembre y eso hubiera prosperado en una sanción, no estaríamos hablando de todo esto"

"Hubo seguimientos de fallas y no se tomaron sanciones. Como viene evolucionando el tema vamos a encontrar más muertes con fentanilo contaminado. Con el surgimiento de mayores historias clínicas, es que lamentablemente van a aparecer más casos", aseveró y añadió: "Esto es consecuencia de varios gobiernos porque los vínculos políticos de (Ariel) Furfaro con el kirchnerismo son clarísimos, fueron a Rusia a traer la Sputnik".

Finalmente, Javkin manifestó: "Pedimos respeto a los familiares y no meter esto en un barro o discusión electoral porque es un caso gravísimo y falta mucho por transitar. La causa hoy se está orientando a conseguir la mayor cantidad de historias clínicas para saber cuántos casos son. Lo que importa son las familias".

