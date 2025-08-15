/ / TERMAS DE RÍO HONDO: CANCELARON EL EVENTO "800KM" POR INCUMPLIMIENTOS DEL ORGANIZADOR

Así lo anunció el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo. El comunicado en la nota.
El Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo anunció oficialmente la cancelación del evento “800Km”, que estaba previsto desarrollarse en el circuito y que había generado gran expectativa entre los fanáticos del deporte motor.
En un comunicado, la dirección del autódromo explicó que la decisión se tomó debido a incumplimientos por parte del organizador, entre ellos la falta de respeto a los plazos fijados en los contratos y la no contratación del seguro obligatorio con la antelación requerida.
“Debido a una serie de contradicciones, se decidió cancelar el evento para resguardar la seguridad de los participantes y garantizar el normal desarrollo de las actividades dentro de la pista”, indicaron las autoridades.
La medida fue calificada como “difícil” por el gran interés que despierta la competencia y las distancias que recorren los participantes para estar presentes. Sin embargo, la dirección del circuito remarcó que su prioridad es “el cumplimiento de las normas establecidas y la realización de eventos dentro de las reglas vigentes”.
Por último, el autódromo pidió disculpas a quienes se vieron afectados por la cancelación, reiterando que las respuestas y responsabilidades corresponden exclusivamente al organizador del “800Km”, y aclaró que su función es la de brindar un espacio adecuado para el desarrollo de competencias del deporte motor.
FUENTE Y FOTOS: Nuevo Diario