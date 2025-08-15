/ / NUEVA PARITARIA BANCARIA LLEVA EL SALARIO INICIAL DE JULIO A CASI $1.9 MILLONES

El gremio bancario encabezado por Sergio Palazzo anunció un salario inicial de $1.895.421,83 para julio de 2025, con un incremento acumulado del 17,3% en lo que va del año y pago retroactivo junto a los sueldos de agosto.

Según el comunicado firmado por el Secretariado General Nacional, el salario inicial para el sector bancario se fija en $1.842.170,43, al que se suma la participación en ganancias (ROE) por $53.251,40, alcanzando un total de $1.895.421,83.

Además, la organización gremial especificó que el monto mínimo a percibir por el “Día del Bancario/a” será de $1.642.231,21, sujeto a futuras actualizaciones. La actualización acumulada en lo que va de 2025 representa un 17,3% sobre los salarios de diciembre de 2024. El retroactivo correspondiente a julio se abonará junto con los sueldos del mes de agosto.

“Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, indicó el texto firmado por el secretario general Sergio Palazzo y el resto de la conducción nacional.

FUENTE Y FOTOS: InfoGremiales