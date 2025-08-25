/ / PAMPA DEL INFIERNO SE PREPARA PARA LA SEGUNDA EDICIÓN DE AGRONEA PAMPA 2025 “INNOVACIÓN SIN FRONTERAS”

El evento que busca destacar la innovación y el desarrollo del sector agropecuario en la provincia, se realizará del 12 al 14 de septiembre. Habrá capacitaciones, demostración de maquinarias, espacio gastronómico y cultural con emprendedores y artistas regionales.

La exposición se desarrollará en jornadas de 16 a 23 que contarán con un auditorio para capacitaciones sobre tecnología y clima, así como una demostración de maquinarias en funcionamiento. Además, se prevé un espacio gastronómico y cultural que incluirá a emprendedores locales y artistas regionales.

Dudik invitó a chaqueños y productores de otras provincias a participar de esta destacada muestra, reafirmando la convicción del gobierno en el potencial de Chaco como un pilar fundamental para el crecimiento agroindustrial. “El conocimiento y los avances tecnológicos son fundamentales para enfrentar los desafíos del cambio climático”, subrayó.

En esa línea ratificó el compromiso del gobierno provincial con la producción agropecuaria “a pesar de las adversidades económicas y climáticas”. Además resaltó la importancia de la colaboración entre el sector público y privado “para impulsar iniciativas que potencien el desarrollo productivo de la región”.

Fabián Alegre, del Comité Organizador, destacó la importancia de continuar con esta iniciativa que busca exhibir los avances del sector productivo en la región y atraer visitantes locales y de provincias vecinas. “Agradecemos a las autoridades presentes, expositores y al gobierno provincial y municipal por su apoyo en la realización de esta exposición”, resaltó y afirmó que este tipo de eventos impulsan la economía local.

Por su parte la Intendente subrayó la relevancia de Agronea Pampa para la comunidad y la región y la colaboración entre el sector público y privado como un factor clave para el éxito. “Agronea Pampa está destinado a convertirse en un evento de referencia para la región. Es un espacio de encuentro para todos aquellos interesados en el desarrollo agropecuario, ofreciendo una plataforma para la interacción y el aprendizaje entre productores, emprendedores y visitante”, concluyó Seifert.

Periodismo365



