/ / PRESIDENCIA DE LA PLAZA: POR LA DESAPARICIÓN DE LA MENOR, INVESTIGAN A LA TUTORA LEGAL POR SUPUESTA PROMOCIÓN Y FACILITACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

Giro judicial en la causa por la desaparición de la menor en Presidencia de la Plaza. La Justicia investiga a la tutora legal por supuesta promoción y facilitación de la prostitución.

El domingo 24 de agosto, personal del Departamento de Lucha Contra la Trata de Personas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, realizó tareas en la Quinta 76 de Presidencia de la Plaza, conforme lo dispuesto por la fiscal 15, doctora Candela Valdez. Ese lugar corresponde al domicilio de la mujer a cargo de la menor, y los indicios recogidos en la pesquisa derivaron en una nueva línea de investigación.

De acuerdo con testimonios de vecinos, la tutora habría manipulado a la niña para que acceda a encuentros sexuales con hombres mayores a cambio de mercaderías y regalos, se informó desde la Policía del Chaco. Con esta información, la jueza de Garantías N° 2, doctora Liliana Puppo, ordenó el allanamiento de la finca, donde se secuestraron elementos de interés para la causa.

Finalmente, la magistrada dispuso la aprehensión de la mujer, de 42 años, en el marco de una causa por "Supuesta Promoción y/o Facilitación a la Prostitución", lo que marca un fuerte cambio de rumbo en la investigación inicial por la desaparición de la menor.

