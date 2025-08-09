/ / PLAN CHACO SEGURO: EL GOBERNADOR ZDERO ENTREGÓ UN NUEVO VEHÍCULO PARA LA POLICÍA RURAL DE MACHAGAI

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero junto al ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, entregaron un nuevo vehículo para la Policía Rural de Machagai. Una vez más, se reafirma el compromiso de brindar a los agentes las herramientas necesarias para ofrecer un servicio eficiente y acorde a las necesidades de los chaqueños, en el marco de un Estado presente y comprometido con la seguridad.

En ese contexto, el primer mandatario provincial aseguró: “También trabajamos articuladamente con las fiscalías rurales que correspondan para proteger los bienes de nuestros productores, para que puedan estar tranquilos y hacer lo que tienen que hacer, que es producir, mientras la Policía Rural se encarga de garantizarles seguridad”.

De esa manera, el jefe del Ejecutivo provincial llevó tranquilidad al sector rural y se lamentó por el manejo que hubo en gestiones anteriores. “Esto es algo que nunca debió de haber pasado, por eso nosotros vinimos a respaldar al campo y también a las fuerzas policiales. Justamente, hoy nos comentaba uno de los productores su agradecimiento por la tarea que venimos haciendo, pero todo fue posible por una contundente decisión política de esta gestión”.

“La Policía se siente respaldada también y es lo vamos a seguir haciendo. Queremos que el productor trabaje y la tarea de cuidarlos la tenemos que hacer nosotros. Nuestra Policía está dando muestras clareas que la articulación con las fuerzas federales y con la Justicia da buenos resultados”, cerró el primer mandatario provincial.

MINISTRO MATKOVICH: “NO HUBO GOBIERNO QUE SE OCUPE TANTO COMO EL NUESTRO EN LA PROTECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL PRODUCTOR RURAL”

El ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Matkovich, destacó el firme compromiso de esta gestión con la Policía del Chaco, así como el apoyo al sector productivo. “Queríamos cambiar la realidad que había en Chaco, había dolor y malestar entre los productores. No hubo gobierno que se ocupe tanto como el nuestro, ha habido un cambio en la manera de ver las cosas en cuanto a la protección, no solamente del productor rural, sino también el acompañamiento de la propia Policía que hace bien su trabajo”, aseveró Matkovich. Por último, el ministro comentó que quedan por entregar más vehículos, uno destinado para la Policía Metropolitana y otra para Juan José Castelli.

PRODUCTOR: “VEMOS EL APOYO DE ESTE GOBIERNO PARA CON EL SECTOR RURAL”

Ernesto, un productor de Machagai, destacó la mejora en la atención y apoyo a la zona rural, valorando especialmente el trabajo del personal de la Policía Rural. “Esto viene muy bien para el trabajo del personal policial”, señaló haciendo referencia al nuevo vehículo con el que contarán los agentes. El productor resaltó la importancia de este acompañamiento para los productores locales, reconociendo el esfuerzo y la dedicación de quienes garantizan la seguridad en el campo.

Acompañaron esta entrega del nuevo vehículo, autoridades de la Fiscalía Rural y Ambiental; de la División de la Policía Rural y de Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, entre los presentes.

Periodismo365



