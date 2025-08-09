/ / QUITILIPI: EL GOBERNADOR CONSTATÓ LA OBRA DE REPAVIMENTACIÓN DEL ACCESO PRINCIPAL

La intervención no solo mejorará la conectividad en la zona, sino que también contribuirá a elevar la calidad de vida de los quitilipenses.

GOBERNADOR LEANDRO ZDERO: “JERARQUIZA EL PERFIL DE LA CIUDAD”

“Estamos constatando que ya estamos en la etapa final. Este trabajo es un compromiso que hemos hecho y permitirá avanzar en la conectividad en este importante acceso de la ciudad de Quitilipi”, explicó Zdero.

El primer mandatario provincial reconoció la relevancia que implicará esta repavimentación para la localidad. “Esto jerarquiza el perfil de la ciudad, conecta y da mejor transitabilidad. Los vecinos están muy contentos”, señaló.

“Esta obra tiene que ver con una tarea que venimos coordinando desde el Gobierno de la provincia junto al municipio: articular, planificar, para que de esta manera podamos tener ésta y tantas obras más”, concluyó el jefe del Ejecutivo provincial.

ARIEL LOVEY: “SEGUIMOS AVANZANDO CON OBRAS QUE CAMBIAN LA REALIDAD DE LA CIUDAD”

Por su parte, el intendente de Quitilipi, Lovey, acompañado por el secretario de gobierno municipal, Rafael canteros Valls, destacó el compromiso del gobernador Zdero para con la localidad. “Él asumió con su palabra, antes de ser gobernador se comprometió a realizar esta obra, esto es un antes y un después para Quitilipi”, comentó el jefe comunal.

Además, el Gobernador, junto al intendente Lovey, hacen el seguimiento de otras obras fundamentales para la comunidad, como la construcción de un nuevo colegio secundario y un plan de bacheo que incluye la repavimentación de varias cuadras en la zona. “Seguimos avanzando con obras que van cambiando la realidad de nuestra ciudad”, remarcó Lovey.

LA PALABRA DE LOS VECINOS

Hugo, vecino de la localidad de Quitilipi, agradeció la visita del gobernador Zdero como así también el compromiso de llevar adelante este importante proyecto como lo es la repavimentación del acceso principal. “Está quedando muy linda esta reforma, hacía falta una ampliación y repavimentación así. La entrada principal se merecía esto”, dijo.

Además, le envió un mensaje de aliento a Zdero: “Que el gobernador siga tranquilo, sé que hay muchos problemas y que no hay muchos recursos, pero de a poquito se van a ir mejorando las cosas. Inaugurar estas obras es lo que la comunidad valora”. Nilda, otra vecina local, argumentó que “se esperaba una obra así para la ciudad. Es una arteria muy importante, la principal de aquí, va a embellecer Quitilipi”.

Periodismo365



