/ / PRESIDENCIA DE LA PLAZA: ADENTRO DE UN ALJIBE, HALLAN MUERTA A PUÑALADAS A UNA MUJER

El macabro hallazgo en el mediodía de este martes, conmociona a toda la localidad. La Policía encontró también un cuchillo con restos de sangre. La cuidadora de la víctima está demorada. La causa está calificada como "Supuesto Homicidio".

Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por la una mujer quien les explicó que en el domicilio de su madre identificada como Mirta Córdoba; en la parte de atrás (patio) se encontraban restos de sangre y un cuchillo al lado de un aljibe con agua de unos 4 metros de profundidad. Personal de la División Bomberos realizó rastrillaje en el interior del aljibe encontrando el cadáver de la señora Mirta Córdoba Mirta, de 68 años de edad, domiciliada en el lugar.

Se hizo presente una Doctora del hospital local quien diagnosticó la muerte. Se aguarda la presencia de personal del Gabinete Científico del Poder Judicial de la ciudad de Resistencia, médico policial y Fiscal de Género en turno Nº 9 Dra. Fernanda Abraham. Se procedió a la demora de una mujer de 40 años, domiciliada en quinta V, quienes cumple función de cuidadora domiciliaria.

