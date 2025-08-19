/ / SÁENZ PEÑA: ESTE MIÉRCOLES HABRÁ SORTEO DE VIVIENDAS EN EL CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

En el marco del Plan Provincial de Viviendas, el IPDUV confirmó que este miércoles 20 de agosto, a partir de las 18 horas, se llevará a cabo el sorteo de nuevas unidades habitacionales en Presidencia Roque Sáenz Peña. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal y se enmarca dentro de las políticas habitacionales que impulsa el Gobierno del Chaco para garantizar el acceso a una vivienda digna a más familias chaqueñas.

El sorteo se realizará bajo un sistema de segmentación por categorías, que permitirá contemplar diversas situaciones familiares. Las categorías establecidas son:

-Personas sin hijos

-Familias con hijos y menos de 10 años de antigüedad.

-Familias con hijos entre 10 y 19 años de antigüedad.

-Familias con hijos y más de 20 años de antigüedad

-Personas con discapacidad.

Como requisito, el grupo familiar aspirante deberá contar con un ingreso mínimo mensual de $900.000.

Los interesados podrán consultar el padrón definitivo desde este martes 19 a través de la fanpage oficial del IPDUV y en su sitio web institucional, donde también se brindará información detallada sobre el procedimiento.

Periodismo365