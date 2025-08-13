/ / RUTA 16 - MONTE QUEMADO: GENDARMERÍA INCAUTÓ 44 KILOS DE COCAÍNA

El can antinarcóticos marcó la presencia del estupefaciente en el sector de carga de un camión que se dirigía hacia Santa Fe. Ocultaba más de 44 kilos de cocaína entre granos de maíz. El conductor quedó detenido.

Asimismo, dentro de la cabina del conductor, se constató la presencia de una carabina calibre 22, con 30 municiones del mismo calibre. El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el hecho y dispuso la detención del ciudadano involucrado y la incautación del rodado con el acoplado, la droga y la carga, como así también el armamento y municiones.

Periodismo365



