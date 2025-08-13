/ / EL GOBIERNO NOMBRÓ A UN EXFUNCIONARIO DE ALBERTO CONDENADO POR CORRUPCIÓN

Se trata de Alberto Raúl Baduán, designado como director de Recursos Humanos del Enacom.

Alberto Raúl Baduán pasó a integrar las filas del Gobierno libertario, a pesar de contar, no solo con una condena por corrupción, sino también una inhabilitación se por vida para ejercer cargos públicos. Más allá de su historial, la contradicción también está a la orden del día si se piensa en el discurso anti casta que Javier Milei pregona.

La designación del exfuncionario kirchnerista fue firmada por el actual interventor del Enacom, Juan Martín Ozores, incluyendo a Baduán en los altos mandos del organismo que debe controlar una cuestión tan sensible en el país como lo son las telecomunicaciones.

El prontuario del nuevo funcionario de Javier Milei

El nuevo funcionario condenado por corrupción tiene una larga trayectoria en la política nacional. Bajo el gobierno de Néstor Kirchner desempeñó funciones en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), pasando luego por el Renaper y el Enacom. Ya en su primera experiencia en la Administración Pública, Baduán cuenta con contrataciones irregulares en su prontuario, entre 2004 y 2006.

En aquel entonces, Baduán le había adjudicado al arquitecto Miguel Ángel Maruca las obras de remodelación y refacción del Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión (ISER). Al mismo tiempo, Baduán construía su casa en el country Haras del Sur de la La Plata; construcción que dirigía, nada más ni nada menos, que el mismo Maruca que estaba recibiendo contratos del Estado.

La defensa del funcionario kirchnerista devenido en libertario alegó la falsificación de su firma y motivaciones políticas en ensuciar a Baduán. Sin embargo, la Cámara de Casación ratificó la sentencia y hoy solo queda un recurso extraordinario pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

FUENTE Y FOTOS: MDZOL



