/ / SÁENZ PEÑA: 60 MÉDICOS DENUNCIARON AL COMISARIO MELCHIORI

La Fundación “Todo por Todos” presentó un hábeas corpus y 60 médicos cordobeses denunciaron penalmente al Comisario Daniel Augusto Melchiori, tras los graves sucesos ocurridos el domingo en Taco Pozo, que han tomado trascendencia nacional. La avanzada judicial también intima al jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, para que informe en tiempo récord sobre sumarios, antecedentes, delitos o faltas administrativas en trámite contra Melchiori

La presentación colectiva penal se diligencia en la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, donde una acción de amparo colectivo sacude el ámbito policial y judicial chaqueño. Médicos agredidos durante un confuso episodio en Taco Pozo se presentaron, representando a la fundación "Todo por Todos", para pedir justicia por lo que consideran abuso de autoridad del excomisario Daniel Augusto Melchiori.

Todo comenzó el pasado domingo, cuando incidentes en la comisaría de Taco Pozo terminaron con la remoción de Melchiori de su cargo y la intervención del destacamento local. La demanda judicial fue realizada por las abogadas Adriana y Fiorella De Langhe, en nombre de los médicos cordobeses atacados, ante el juez Rodolfo Lineras, quien rápidamente declaró admisible el amparo presentado y dispuso medidas urgentes.

Fiorella y Adriana De Langhe, abogadas que patrocinan el caso de agresiones contra una Fundación de médicos que estaban realizando servicios sociales solidarios en parajes de El Impenetrable cercanos a Taco Pozo.

Con un plazo de 24 horas, el jefe actual de la comisaría debe informar sobre los pasos adoptados frente al caso. Además, se ordenó recabar información en las Fiscalías Penal, Juzgados Correccionales y el Juzgado de Paz de Taco Pozo, sobre denuncias previas o actuales contra Melchiori y el personal policial involucrado. El mismo requerimiento se hizo al Órgano de Control Institucional (OCI) para saber si hay investigación administrativa abierta sobre los hechos denunciados, todo con el máximo de urgencia.

La avanzada judicial también intima al jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, para que informe en tiempo récord sobre sumarios, antecedentes, delitos o faltas administrativas en trámite contra Melchiori y quienes se encontraban de turno. Se solicitó incluso registro detallado de vehículos oficiales asignados, antecedentes psicofísicos de los implicados y la copia certificada del libro de guardia del día de los hechos, el 17 de agosto.

La medida, que busca una respuesta integral y rápida por parte de las instituciones, pone el foco en la transparencia y el accionar policial ante posibles abusos de autoridad. En las próximas horas se sabrá si la causa toma más fuerza y si la Justicia chaqueña habilita nuevas sanciones o medidas disciplinarias. En el Chaco, la sociedad espera respuestas claras y un mensaje contundente: el abuso de poder no tiene lugar.

FUENTE Y FOTOS: Norte



