/ / SÁENZ PEÑA: EL COMPLEJO ECOLÓGICO MUNICIPAL CONTINÚA AGASAJANDO A LOS NIÑOS

Hasta el 31 de agosto los niños menores de 12 años son recibidos como invitados especiales en el Complejo Ecológico Municipal.

En la oportunidad hubo show del Payaso Pestañita, música en vivo con Instinto y La Diosa, además números artísticos a cargo de Casa de Cultura. Prof. Emanuel Ramírez, folklore mayores, Prof. Aixa Billordo, danzas clásicas grupo niñas, Prof. Dani, Morales tango grupo niños.

Además, hubo sorteos de 10 premios donde resultaron ganadores los números: 34.488, 44.273, 35.498, 39.236, 44.020, 35.584, 39.352, 44.179, 39.321 y 35.042. Cabe mencionar que si al momento del sorteo los ganadores no estaban presentes pueden acercarse al Complejo Ecológico con el número correspondiente para retirar el premio.

Las actividades continúan durante todo el mes y especialmente los domingos con sorteos y espectáculos para la familia.

Cronograma de los próximos domingos:

24 de agosto:

14.00: Payaso Pestañita

15.00: Vanesa Oreskovich

15.45 Casa de Cultura: Director Nicolás Santoro, orquesta de cultura, Prof Anibal Jiménez, Ballet infantil juvenil de folklore, Prof. Lucila Ávalos, español, Prof. Adriana Ledesma, iniciación a la danza.

16.15: El Recreo Grupo Folclórico

31 de agosto

14.00: Payaso Pestañita

15.00: La Combinación

15.45 Casa de Cultura: Prof. Juan Pablo Ruiz y Ricardo Corvalán, animación y juegos (a confirmar). Prof. Ariadna Kis, clásico infantil.

16.15: Un Pensamiento

17.00: Banda Municipal de Música

Periodismo365



