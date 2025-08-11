/ / SÁENZ PEÑA: CIENTOS DE FAMILIAS DISFRUTAN EL MES DEL NIÑO EN EL COMPLEJO ECOLÓGICO

SÁENZ PEÑA: CIENTOS DE FAMILIAS DISFRUTAN EL MES DEL NIÑO EN EL COMPLEJO ECOLÓGICO

Durante el todo el mes de agosto los niños son invitados especiales en el Complejo Ecológico Municipal, ya que los menores de 12 años no pagan entrada. En tal sentido, el domingo cientos de familias disfrutaron de los espectáculos, sorteos y el entorno natural que ofrece el lugar.


En la oportunidad hubo música en vivo con "Un Pensamiento" y "La Diosa", diversión con el Payaso Pestañita y espectáculos a cargo de los profesores y alumnos de Casa de Cultura.










Además, hubo sorteos de 10 premios donde resultaron ganadores los números: 23.159, 19.070, 23.542, 12.020, 23.386, 19.415, 23.413, 19.454, 11.086 y 20.006. Cabe mencionar que si al momento del sorteo los ganadores no estaban presentes pueden acercarse al Complejo Ecológico con el número correspondiente para retirar el premio.





Las actividades continúan durante todo el mes y especialmente los domingos con sorteos y espectáculos para la familia.

Cronograma de los próximos domingos

17 de agosto

14.00: Payaso Pestañita

15.00: Instinto

15.45: Casa de Cultura. Prof. Emanuel Ramírez folklore mayores, Prof. Aixa Billordo danzas clásicas grupo niñas, Prof. Dani Morales tango de niños.

16.15: La Diosa

24 de agosto

14.00: Payaso Pestañita

15.00: Vanesa Oreskovich

15.45 - Casa de Cultura: Director Nicolás Santoro, Orquesta de cultura; Prof. Aníbal Jiménez, Ballet infantil juvenil de folklore; Prof. Lucila Ávalos español; Prof. Adriana Ledesma, iniciación a la danza.

16.15 - Recreo Grupo Folclórico

31 de agosto

14.00 - Payaso Pestañita

15.00 La Combinación

15.45 Casa de Cultura- Prof. Juan Pablo Ruiz y Ricardo Corvalán, animación y juegos (a confirmar); Prof. Ariadna Kis, clásico infantil.

16.15: Un Pensamiento

17.00: Banda Municipal de Música

Periodismo365


Suscribirse a: Enviar comentarios ( Atom )

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aceptamos todas las opiniones y críticas a nuestro trabajo, pero no se permiten los ataques personales en contra del medio y trabajadores de prensa, tampoco las opiniones que no estén relacionadas con el artículo en cuestión. Quien accione de ese modo será eliminado e inhabilitado para volver a comentar.