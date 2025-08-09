/ / SÁENZ PEÑA: EL MUNICIPIO REALIZA UN OPERATIVO DE ENRIPIADO EN EL BARRIO MILENIUM

El Municipio a través de la Secretaría de Servicios Públicos, avanza con el enripiado de calles en el barrio Milenium.



Pablo Álvarez, secretario de Servicios Públicos, detalló que se comenzó en la calle 21 desde la 22 hasta la Ruta 95, se continuó por las calles 20 y 20 bis desde la 17 a la 19 y se continuará en todas calles del mismo barrio.

Paralelamente se realiza el cuneteo en la zona intervenida. Estas acciones permitirán optimizar las condiciones de las calles y mejorarán la circulación en el barrio. El Municipio continuará con estos trabajos en distintos puntos de la ciudad.

