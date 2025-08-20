/ / SÁENZ PEÑA: ESTE DOMINGO FERIA FRANCA DE ARTESANOS FRENTE A LA UNCAUS

La UNCAUS organiza su primera Feria Franca Dominguera de Emprendedores y Artesanos.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) invita a toda la comunidad de Presidencia Roque Sáenz Peña y la región a participar de la Primera Feria Franca de Emprendedores y Artesanos, que se desarrollará el domingo 7 de septiembre a las 16.00 horas en las inmediaciones del Estadio Arena UNCAUS, en el marco de la Feria del Libro UNCAUS 2025.
Esta iniciativa, fue impulsada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Universidad y la comunidad, visibilizar el trabajo de emprendedores locales y regionales, y generar espacios de participación que promuevan la economía social y solidaria.
Durante la jornada, emprendedores y artesanos de distintos rubros ofrecerán productos elaborados de manera local, en un espacio pensado para el encuentro, el intercambio y la promoción del trabajo autogestivo.
La UNCAUS reafirma así su compromiso con el desarrollo regional, brindando oportunidades a los actores de la economía social y ofreciendo a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general una propuesta cultural, solidaria y participativa.
Invitación abierta a toda la comunidad
La entrada es libre y gratuita. Se invita a los vecinos de Sáenz Peña y localidades cercanas a compartir una tarde de domingo diferente, disfrutando de la creatividad y el talento de emprendedores y artesanos que son protagonistas de la identidad productiva y cultural de la región.
