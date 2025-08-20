/ / SÁENZ PEÑA: ESTE DOMINGO FERIA FRANCA DE ARTESANOS FRENTE A LA UNCAUS

La UNCAUS organiza su primera Feria Franca Dominguera de Emprendedores y Artesanos.

Esta iniciativa, fue impulsada por la Secretaría de Bienestar Estudiantil, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Universidad y la comunidad, visibilizar el trabajo de emprendedores locales y regionales, y generar espacios de participación que promuevan la economía social y solidaria.

Durante la jornada, emprendedores y artesanos de distintos rubros ofrecerán productos elaborados de manera local, en un espacio pensado para el encuentro, el intercambio y la promoción del trabajo autogestivo.

La UNCAUS reafirma así su compromiso con el desarrollo regional, brindando oportunidades a los actores de la economía social y ofreciendo a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general una propuesta cultural, solidaria y participativa.

Invitación abierta a toda la comunidad

La entrada es libre y gratuita. Se invita a los vecinos de Sáenz Peña y localidades cercanas a compartir una tarde de domingo diferente, disfrutando de la creatividad y el talento de emprendedores y artesanos que son protagonistas de la identidad productiva y cultural de la región.

Periodismo365



