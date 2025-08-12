/ / LA AVÍCOLA MÁS GRANDE DEL PAÍS PAGA SUELDOS EN CUOTAS Y AMENAZA CON DESPIDOS MASIVOS

La principal avícola del país paga salarios en cuatro cuotas y se profundiza su crisis. Granja Tres Arroyos profundiza su compleja situación, luego del pedido de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en diciembre del año pasado. Tampoco se pagaron indemnizaciones y otros compromisos. Hay amenaza de despidos masivos.

Vale recordar que Granja Tres Arroyos presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo en diciembre del año pasado. Sólo en lo que va del año la empresa lleva suprimidos más de 80 puestos de trabajo, con despidos que se concentraron mayormente en las instalaciones que la avícola posee en la entrerriana La China, en Concepción del Uruguay.

" Ya No Sos Mi Margarita".Los argumentos de la Granja Tres Arroyos, con 7.000 empleados y una produccion de 700 mil pollos por dia,"El Zar del Pollo" dice que por los costos que crecen, caida del consumo paga los salarios en 4 cuotas y adeuda indemnizaciones y prevee + cesantías. pic.twitter.com/V0sM7sM358 — NORMA A LAS 7 (@normayvos) August 9, 2025

En diciembre del año pasado, la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo. Y en ese mismo marco, anticipó que avanzaría con hasta 700 despidos y aplicaría, además, una reducción de salarios mediante la eliminación de adicionales.

Amenaza de nuevos despidos

A más de seis meses de establecidas las primeras cesantías, fuentes ligadas al personal de Granja Tres Arroyos señalan que la empresa sigue sin completar la totalidad de las indemnizaciones. Y que mantiene su posición de cubrir los haberes en cuotas a definir sin un acuerdo con los empleados y sus representaciones sindicales.

Granja Tres Arroyos, es la firma de Joaquín de Grazia el empresario popularmente conocido como “El Zar del Pollo”. El Grupo GTA opera ocho plantas de faena: Pinazo, ubicada en el partido de Pilar (Buenos Aires); Cahuane, en Capitán Sarmiento (Buenos Aires); La China y Becar, ubicadas ambas en Concepción del Uruguay (Entre Ríos); Wade 1 en Ezeiza (Buenos Aires); Wade 2 en Esteban Echeverría (Buenos Aires); Avex en Río Cuarto (Córdoba); y Melilla en Montevideo (República Oriental del Uruguay).

Oficialismo

En estas plantas se faenan un promedio de 760 mil aves diarias. Más del 20 por ciento de las toneladas anuales que se producen a nivel nacional salen de sus frigoríficos, y además exporta el 35 por ciento de su producción a más de 60 países. Lo curioso de la crisis en GTA es que contrasta con las declaraciones de su propietario. El propio De Grazia se había vuelto viral, empujado por el esquema de redes del oficialismo, por su apoyo cerrado a la gestión libertaria de Javier Milei sólo apenas unas semanas antes de comenzar con su derrotero de achique que ya lleva algunos meses.

Acá podemos ver cuando el dueño de la granja Tres Arroyos decía: “Yo veo un horizonte EXTRAORDINARIO”.



“La gente va a VIVIR MEJOR y el CONSUMO VA A CRECER”



Hoy tiene quiere aplicar una reforma laboral porque el consumo cayó brutalmente y la gente vive como el ojete. https://t.co/HLbUg8mpQt pic.twitter.com/PoWYhnBYHS — PAMPA✌️💙💛💙 (@Pampa139) February 24, 2025

“Veo un futuro extraordinario. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande entre todos para que de una vez por todas la inflación sea derrotada, la gente viva mejor y el consumo vaya creciendo en función de que la gente pueda ir ganando un poco más de bienestar. Eso se va a dar. Salimos de una situación complicadísima. Tenemos que tener un poco de paciencia ahora para ir saliendo adelante y acomodando esas variables que todavía están desacomodadas”, señaló solo 15 días antes de comenzar la crisis en GTA el presidente del directorio de la compañía.

FUENTE Y FOTOS: Data Gremial