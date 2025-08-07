/ / SÁENZ PEÑA: UNCAUS INFORMA FECHAS DE EXÁMENES PARA ALUMNOS DE ABOGACÍA DEL PLAN 01

La Universidad Nacional del Chaco Austral tiene información importante sobre las Mesas de Exámenes Extraordinarias de Abogacía dirigida a estudiantes del Plan 01 (Res. N°137/2013 C.S.).

Esta medida no implica la extensión del Plan 01 ni permite cursar materias. El objetivo de esto es brindar una instancia excepcional para que los y las estudiantes pertenecientes a dicho plan puedan completar sus trayectorias académicas dentro del mismo.

Inscripción obligatoria: desde el 18 al 24 de agosto de 2025. Presentar nota en Mesa de Entrada (mesa@uncaus.edu.ar) dirigida al Secretario Académico, Esp. Abog. Manuel Ricardone, indicando nombre, apellido, DNI, año de inscripción a la carrera, correo electrónico activo, cantidad de materias aprobadas (hasta julio 2025), firma y aclaración.

Cabe resaltar que se encuentra disponible un modelo de la nota para facilitar la presentación en el SGA Documentación Importante Trámites. Quienes no cumplan con todos los requisitos no serán incluidos en las mesas extraordinarias. El modelo de nota a ser presentado lo podés obtener en https://sga.uncaus.edu.ar/upload/documentos/20250805113459_39167.docx

Periodismo365



